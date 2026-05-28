筆者の体験談です。母にプレゼントした手作りのコサージュが、思いがけない形で周囲に広がっていました。戸惑いを感じた一方で、後になって見えてきた母の気持ちとは──。 増える依頼 母は昔からレース編みが得意で、家には手作りの作品がたくさんありました。そんな姿を見て育ったこともあり、私もレース編みに興味を持つようになったのです。 最初は趣味の延長でしたが、何個か作るうちに少しずつ形