グラスノーの妻が第一子を妊娠米大リーグ・ドジャースに吉報が舞い込んだ。タイラー・グラスノー投手の妻メーガンさんが日本時間28日未明、自身のインスタグラムを更新。第一子を妊娠したことを報告し、仲間の間で歓喜の輪が広がっている。デニム地のワンピースにカーディガンを羽織ったメーガンさんが笑顔を見せている。手はふっくらと大きくなったお腹に優しく添えられた。別の写真ではグラスノーも嬉しそうにお腹に手を当て