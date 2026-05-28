「長い議員生活でも見たことがない欠陥法案」──。ベテラン国会議員も思わずのけぞる制度改悪が今、国会で審議されている。26日に衆院を通過した個人情報保護法（個情法）改正案だ。高市政権が力を入れる国産AI開発という「国策」の名の下、個人の機微なプライバシー情報まで食い物にされるのだ。【もっと読む】フリーハンドで進む国民監視…国家情報会議に高市首相「プライバシー無用に侵害せず」など誰が信じるのか◇◇