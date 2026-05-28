住民ニーズが極めて希薄にもかかわらず、日本維新の会の看板政策「大阪都構想」が再び動き出した。大阪市議会は27日、制度案を作る法定協議会の設置議案などを維新などの賛成多数で可決した。大阪府議会でも維新は過半数を握っており、6月3日の府議会での可決を経て法定協設置となる見通しだ。【もっと読む】維新が大阪市議補選で勝利も得票率激減…都構想推進へ「民意得た」とは到底いえない大苦戦の今後維新代表の吉村洋文府