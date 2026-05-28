ロックバンド・オアシスのノエル・ギャラガー(58)と30歳年下の女性の交際が報じられている。再結成したオアシスの活動も話題のノエルが25日、ロンドンのメリルボーン地区にあるガストロパブで、イベント会社に勤務するニナ・ジョンソン(28)と一緒にいる姿が目撃された。その前日にはザ・サン紙が2人が一緒にいる写真を掲載している。 【写真】ノエルとリアムケンカ？じゃれてる？全く分からない不仲兄弟 3月、