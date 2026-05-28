日本と対戦するオランダ代表26人が発表北中米ワールドカップ（W杯）で日本と対戦するオランダ代表の26人が発表された。キャプテンのDFフィルジル・ファン・ダイクや歴代最多得点記録を持つFWメンフィス・デパイらが名を連ねた。オランダは2014年ブラジルW杯で3位入賞。18年ロシアW杯は予選敗退だったが、2大会ぶりの出場だった前回のカタールW杯はベスト8だった。最新のFIFAランキングは7位。優勝経験こそないが、各ポジション