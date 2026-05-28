ついに今週末、5月31日に嵐のラストコンサート「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」が開催される。【もっと読む】銀テープが4万円！ ファンが激怒する嵐のラストコンサート狂騒曲と転売モラルSTARTO社はホームページで25日、ファンが会場の東京ドームに集結するのを防ぐため、チケットのない人は来場しないように注意喚起した。最後のライブに関しては、1週間前となる24日に全局一斉にライブ生配信のCMを放送。嵐の