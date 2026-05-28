タレントあのの冠番組「あのちゃんねる」での騒動を巡り、テレビ朝日の西新社長による5月26日の定例会見での謝罪が伝えられた。【もっと読む】あのちゃん追い風だった女優業に暗雲の炎上！「嫌いな芸能人」発言で反撃される痛恨「多くの方にご不快な思いをさせてしまった今回の事案を重く受け止め、制作過程や現場運営を丁寧に見直し再発防止に全力で努めます」そう西社長は言ったそうだ。あのが降板を宣言した番組については