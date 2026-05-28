プロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督（47）が、高校生の長女（18）への暴行容疑で警視庁に逮捕・釈放され、球団事務所で記者会見を開いて辞任を表明した。長女と次女のケンカを止めようとした際、長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかんで投げ飛ばすなどの暴行を加えたことが確認されているという。この会見では、阿部氏の代理人弁護士が、長女から報道陣に向けて書いたとされる手紙を代読した。「私の意思で書