「ポスト松本人志」の称号は実力のある証拠か。5月23日、土曜夜9時からフジテレビでツッコミ芸人No.1を決定する「ツッコミスター」が放送された。この番組では霜降り明星の粗品（33）が出場者を選び、審査も兼務した。同枠では、ダウンタウンの松本人志（62）がチェアマンを務める「IPPONグランプリ」が開催されていた。「ツッコミスター」の形式が「IPPONグランプリ」に似ていたこともあり、粗品には「ポスト松本」の声が上がって