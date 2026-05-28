YouTubeがAI生成コンテンツを自動検出し、クリエイターが申告していない場合でも開示ラベルを付ける仕組みを導入すると発表しました。Improving AI labels for viewers and creators - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/improving-ai-labels-viewers-creators/Simplified AI Labels & Auto-Detection: What You Need to Know - YouTubeYouTubeでは2024年から、クリエイターがAIツールの使用を申告した場合に