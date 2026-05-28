様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「mojojojo」デザインの「Todd friends」シリーズに新作グッズが仲間入り！スーパーのレジかごにぴったりな保冷バッグや、かわいいポーチ付きのエコバッグなどがラインナップされています☆ スケーター「mojojojo」Todd friends シリーズグッズ 販売情報：スケーター公式オンラインショップ、全国