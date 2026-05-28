びっくりドンキーに、期間限定で季節のお酒「シャンディレモン」と、ノンアルコールの「ドンキーフリー（レモン）」が登場。夏の暑さを吹き飛ばすようなレモンフレーバーで、爽やかでしゅわっとした、みずみずしい1杯が楽しめます☆ びっくりドンキー「シャンディレモン」 発売日：2026年5月27日(水)※予定より早く販売を終了することがあります ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」に、季節のお酒「