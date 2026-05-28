１４日、寧徳市屏南県の千乗橋。創建は南宋時代で清の嘉慶年間に再建された。福建省北東部を代表する木拱廊橋。（ドローンから、福州＝新華社記者／魏培全）【新華社福州5月28日】中国の「木拱廊橋」（屋根付き木造アーチ橋）は古い歴史を持つ独特の橋梁様式で、世界の橋梁史の「生きた化石」と呼ばれる。福建省は国内で廊橋（屋根付き橋）が多く残る省の一つで、文化財として547本が現存する。中でも寧徳市の寿寧、屏南（へいな