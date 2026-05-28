『ドラゴンクエスト』の新作ゲーム『ドラゴンクエスト モンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』が制作されることが決定した。Nintendo Switch2、Nintendo Switch、PlayStation5、Xbox Series X|S、Steam、Microsoft Store on Windowsで発売される。発売日は未定。主人公は『ドラクエ5』のビアンカとフローラとなり、どちらかを選択することになるそうで、ネット上では再びビアンカ＆フローラ論争が出ている。【動画】ビ