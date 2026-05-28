お笑いコンビ「2丁拳銃」川谷修士が28日までに自身のインスタグラムを更新。52歳の誕生日を迎えたことを報告し、妻で放送作家の野々村友紀子氏（51）との夫婦ショットを披露した。17日に52歳誕生日を迎えた川谷は「家族で私の誕生日のお祝いのお食事会をしてくれました」と書き出すと、飲食店で自身と野々村氏が花束を抱えて寄り添う夫婦ショットをアップ。「娘達からお花をいただき母の日もありましたのでゆきちゃんも