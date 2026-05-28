【ロサンゼルス共同】米大リーグ選手会は27日、大リーグ機構と新労使協定締結に向けた交渉を開始するにあたり、メジャー出場の前提となる40人枠の選手の最低年俸を来季は約2倍の150万ドル（約2億4千万円）に引き上げることや、年俸総額の最低基準額に満たなかったチームに課徴金を課す新制度の導入などを提案したと発表した。現行の労使協定は12月1日で失効する。機構側は選手会が反発する報酬総額に上限を定める「サラリーキ