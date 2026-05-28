【ニューヨーク＝木瀬武】米オープンＡＩは２７日、今秋の米中間選挙に向け、ＡＩ（人工知能）を悪用した「ディープフェイク」と呼ばれる偽画像などへの対策を強化すると発表した。対話型サービス「チャットＧＰＴ」上での政治広告の掲載を認めず、不正行為を特定した場合は、サービスの利用を制限したり停止したりする。偽画像の特定には、ＡＩで生成されたかを見分ける米グーグルの「電子透かし」の技術などを活用。偽画像の