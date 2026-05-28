■MLBホワイトソックス 15 ー 2 ツインズ（日本時間28日、レート・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地のツインズ戦に“2番・DH”でスタメン出場し、7回の第5打席に3試合連続となる20号ソロホームランを放った。これで、村上はNPB時代を含め8年連続20本塁打に到達した。6回の第4打席には、左前打で出塁すると、”3番・一塁”のバルガスの打席