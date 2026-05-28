◇プロ野球セ･パ交流戦巨人5ー1ソフトバンク（5月27日、東京ドーム）連敗を止めた巨人・戸郷翔征投手。これが今季2勝目、本拠地では初勝利となりました。最後にセンターフライを捕ったキャベッジ選手から試合を締めた田中瑛斗投手、そして戸郷投手の手に勝利の記念ボールが渡されました。この試合は監督代行の初白星試合でもあったため、橋上秀樹監督代行は「ボールをくれるのかな？」と少し期待していたそうですが、戸郷投手は