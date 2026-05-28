もしエマが人間語をしゃべってたら相当うるさいと思う。 つい先日、田舎の実家に帰っていました。ここに戻ってくると必ず会うお友達がいます（昨年のクリスマスツリーの前で撮影する話に登場したワンコです）。 実家は戸建てなので、一階のリビングの窓から庭と外の通りが見えます。普段、マンションで暮らしてるエマにはこの景色が珍しく、実家にやってくるとこの窓から色々なものを観察しては吠えます。でもお友達