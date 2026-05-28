日本アクセス、全国乾麺協同組合連合会主催による「The乾麺グランプリ2026 in Tokyo」が5月16〜17日に駒沢オリンピック公園中央広場で開かれた。両日とも夏本番のような絶好の乾麺日和で、過去最多の1万6500人が訪れた。会場の様子来場者の食べ比べ・投票によるグランプリでは、【こだわり乾麺部門】名古屋の夏の定番冷しぶっかけきしめん「きしころ」 愛知県産小麦「きぬあかり」使用（金トビ志賀）【アレンジメニュー部門】