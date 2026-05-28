村山市によりますと、きょう午前６時４０分ごろ、山形県村山市楯岡でクマ１頭が目撃されました。 現場は東沢公園内の東沢ボートハウスから西におよそ５０メートルの場所にある路上だということです。クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 今のところ、人や物への被害はないということです。市が注意を呼びかけています。