◇ナ・リーグパドレス0−3フィリーズ（2026年5月27日サンディエゴ）パドレスは27日（日本時間28日）、本拠でのフィリーズ戦で打線が振るわず零敗。連敗が4まで伸びた。打線が相手先発左腕・サンチェスを攻略できず、2回2死から連打で一、三塁の好機をつくったもののフェルミンが三ゴロ、7回も1死からメリルが二塁打を放ったが後続が打ち取られた。先発・ビューラーは5回まで無失点と力投を続けたが、6回1死一、二塁の