TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が28日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。生中継でアオリイカ漁に挑戦した。この日は、月1回最終木曜日の企画「出張安住がいく」で愛知県南知多町・篠島に出張。CBC・若狭敬一アナウンサーとともにボートで海に出て、島伝統の「イカ柴漁」特産のアオリイカの漁を行った。「イカ柴漁」は、沿岸の浅場に木の枝束「イカ柴」を沈めて産卵場