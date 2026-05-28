◆米大リーグパイレーツ４―１０カブス（２７日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が敵地・パイレーツ戦に「６番・右翼」でスタメン出場し、３点をリードした７回無死無走者の４打席目に７試合、２５打席ぶりの安打となる中前安打を放った。５打数１安打で打率は２割３分４厘。チームも久々の猛打で打ち勝って連敗を１０で止めた。誠也が久々に快音を響かせた。１９日（同２０