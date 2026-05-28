AKB48から派生したダンスアンドボーカルユニット「DiVA（ディーバ）」として活動したモデルでダンサーの粕谷聡子（40）が28日までに自身のインスタグラムを更新。第2子となる女児の出産を報告した。「5月7日、第二子となる女の子を出産しました」と報告。ベビーカーにいる次女を長女が見守る画像を公開した。「2496gで生まれてきてくれた小さな赤ちゃん呼吸のサポートが必要で、約2週間NICUで頑張ってくれていました」と