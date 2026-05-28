【シカゴ共同】米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆が27日、シカゴでのツインズ戦の七回に3試合連続本塁打となる20号ソロを放った。メジャー1年目での20本塁打は、エンゼルス時代の大谷翔平に続き日本選手2人目。