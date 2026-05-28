【ワシントン共同】在日米海軍司令部は27日（日本時間28日）、X（旧ツイッター）で日本語版公式アカウントが不正アクセスを受け何者かに乗っ取られたが、復旧したと明らかにした。プロフィル画像やユーザー名などが一時変更されたという。在日米海軍司令部は乗っ取り被害に遭ったとして注意を呼びかけ、復旧後には「奪還任務完了」と書き込んだ。Xでは、サイバーセキュリティー上のリスクを指摘する声が上がった。