川崎市多摩区の路上で、スクールバスを待っていた私立カリタス小学校の児童ら２０人が殺傷された事件から、２８日で７年となった。事件現場では朝から近隣住民らが花を供えたり、手を合わせたりして犠牲者を悼んだ。事件は２０１９年５月２８日午前７時４０分頃に発生。刃物を持った男が児童や保護者らを次々に襲い、小学６年の栗林華子さん（当時１１歳）と、別の児童の父で外務省職員の小山智史さん（同３９歳）が死亡し、１