4月に東京都新宿区の酒類業者の事務所を狙った強盗未遂事件で、警視庁は28日までに、強盗未遂などの疑いで、栃木県栃木市の会社員中川晴容疑者（20）を新たに逮捕した。実行役とみられ、逮捕者は計7人となった。