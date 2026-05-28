将棋の羽生善治九段が３年ぶりのタイトル戦に挑む第６７期王位戦挑戦者決定戦が２８日、東京・渋谷区の将棋会館で始まった。通算タイトル獲得数１００期に王手をかけている。通算９９期のタイトルを保持する羽生だが、タイトル挑戦は２０２３年１月開幕の王将戦七番勝負から遠ざかっている。以後、挑戦者決定戦には４回進出しているが、勝利はない。１日の第９７期棋聖戦でも挑戦者決定戦でも終盤に逆転を喫した。一方で、今年