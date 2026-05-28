2022年に復活して以降、初めて開催時期を11月から5月下旬へと移し、28日に開幕したラリー・ジャパン。同ラリーの開催を前に26日、ABEMAで歴代の名ラリーカーに迫るスペシャルコラボ企画が公開されている。【映像】知る人ぞ知るRX-7の美しい姿（別カット多数）本企画では、自動車ジャーナリストの河口まなぶ氏が静岡県の富士スピードウェイ敷地内にある『富士モータースポーツミュージアム』を取材。歴史に残る数々の名車を紹介