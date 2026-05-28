ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKのインスタグラムアカウントが突如として凍結された。去る5月27日、JUNG KOOKは自身のTikTokアカウントに、疑問符とともに1枚のスクリーンショットを投稿した。【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”公開された写真には、「JK様、アカウントが凍結されました」というインスタグラムからの案内が収められていた。また、案内には、「180日以内に再審査をリクエストしなければ