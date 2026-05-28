“元祖サマークイーン”として知られるガールズグループSISTAR出身のヒョリンが、病院へ緊急搬送された。5月27日、所属事務所のReHエンターテインメントは公式SNSを通じて、「ヒョリンは5月30日に台北で開催される『Fubon Guardians G！POP Music Festival』に出演予定だったが、やむを得ない事情により出演が困難となったため、残念なお知らせをお伝えすることになった」と長文のコメントを掲載した。【写真】ド迫力…ヒョリンの