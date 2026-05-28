&TEAMが、米ビルボードチャートで自身の記録を更新した。5月27日（現地時間）、米ビルボードが発表したチャート予告記事によると、&TEAMが4月にリリースした3rd EP『We on Fire』が、メインアルバムチャート「ビルボード200」（5月30日付）の52位に初登場した。＆TEAM・Kと『ブルーロック』の共通点にファン騒然「ビルボード200」は、フィジカル盤の販売量、デジタル音源のダウンロード数、ストリーミング回数などを総合し