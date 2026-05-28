【モデルプレス＝2026/05/28】歌手の島谷ひとみが5月28日までに自身のInstagramを更新。食卓を披露し、反響を呼んでいる。【写真】45歳歌手「お店の料理みたい」ハンバーグメインのおうちごはん◆島谷ひとみ、おうちごはん披露島谷は「夕食は、ざっ、ハンバーグー！！」とつづり、自宅での写真を投稿。「＃おうちごはん」「＃私の豊かな暮らしごと」などとハッシュタグを付け、ハンバーグを公開した。大きな皿に手作りのデミグラス