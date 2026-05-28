【モデルプレス＝2026/05/28】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が5月26日までに自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し反響を呼んでいる。【写真】56歳元おニャン子「カラフル」アスパラ使用した夫婦ふたりごはん◆渡辺美奈代、夫婦のふたりごはん渡辺は「夫婦ふたりごはんは頂き物のアスパラでペペロンチーノ」とつづり、写真を投稿。手作りのペペロンチーノのショットに「＃夜ごはん」「minayo ごはん」などとハッ