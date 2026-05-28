【モデルプレス＝2026/05/28】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが5月27日、自身のInstagramを更新。生後6ヶ月の息子の姿を披露した。【写真】コットンきょんの29歳妻「寝相はパパ似で悪い」父子の寝相ショット披露◆まつきりな「寝相はパパ似で悪い」父子ショット公開まつきは「息子が生まれて半年 離乳食も開始したよ（重い腰をあげました笑）」「上手に食べてくれて6ヶ月8.5kgの大きい男の子に ハンコ