かわつ花菖蒲園（坂出市・2024年の様子） 香川県坂出市にある「かわつ花菖蒲園」が、2026年6月1日～14日の一般開放を最後に閉園することになりました。 「かわつ花菖蒲園」は、坂出市が利用を休止している浄水施設の一部を整備したもので、1992年から毎年この時期に一般開放しています。 現在は89種類、約1万1000本のハナショウブが植えられていて、期間中は毎年1万人前後が来園。訪れた人は、品種ごとに開花時