読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。別れ話を控えていた彼との約束をドタキャンし、気分転換のために参加した合コン。しかし、その会場でまさかの人物と遭遇してしまい――！？まさかの展開を、ぜひ最後まで読んでみてください...！別れ話を控えた重い日々私が当時付きあっていた彼とは、すでに関係が冷え切っていました。お互いに「もう別れるかもしれない」と感じていたある日、彼からこんな連絡がきたのです。「