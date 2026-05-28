歌手で俳優の中島健人がナビゲートを務める新番組『Kenty CINEMA（ケンティーシネマ）』が、6月2日からファミリーマート店内デジタルサイネージ「ファミマTV」で放映開始となる。俳優、アーティストとして活躍する中島が、話題作から注目作まで映画の魅力を独自の視点で届ける。【番組カット】シックなスーツ姿で魅力全開の中島健人『Kenty CINEMA』は、映画情報を紹介するだけではなく、コンビニという日常空間から“映画の入