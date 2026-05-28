イスラエルの攻撃で破壊されたモスクのそばで祈りをささげる人々＝27日、パレスチナ自治区ガザ南部ハンユニス（AP＝共同）【ワシントン共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は27日、トランプ米政権が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」の公的基金が空っぽのままだと伝えた。加盟国からの拠出金が全く入っておらず、ガザの再建計画が停滞しているとしている。トランプ大統領は2月、平和評議会の初