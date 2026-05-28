【ニューヨーク＝山本貴徳】米ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は２７日、６月に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会のチケットの高騰や販売方法を巡り、調査を開始したと発表した。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に情報提供を求める召喚状を送った。発表によると、一部ファンから、ピッチに近いエリアのチケットを購入したのにもかかわらず、より後方の座席が割り当てられたとの苦情が出て