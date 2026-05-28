森永ミルクキャラメルのやさしい甘さが、今年もパンになって登場します。フジパン株式会社は、森永製菓株式会社とのコラボレーションによる期間限定商品「スナックサンド ミルクキャラメル」と「ロングスティック ミルクキャラメル」の2商品を、6月1日より発売すると発表しました。2022年のコラボ開始以来、毎年多くのファンから支持を集めているという人気企画。6月10日の「ミルクキャラメルの日」を前に、今年も店頭を彩りま