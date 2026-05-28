小学3年生の息子が「ちょっとスーパーに行ってくるわ」と告げ、自前の貯金箱からお金を用意して家を出て行った結果…母の日にまつわる感動のエピソードがSNSで話題になっている。【写真】息子が買ってきたのは、ママの大好きなお菓子ばかりThreadsで大きな話題を呼んでいるのは、miho（＠miho.t_artmake）さんの投稿。1人での外出は珍しいという息子くんがエコバッグを手にスーパーで買ってきたのは、なんとお母さんの大好物のプリ