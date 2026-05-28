中国の王毅外交部長は現地時間5月26日、ニューヨークで国連安全保障理事会の閣僚級会合を主宰し、さらに国連のグテーレス事務総長と会談しました。王毅外交部長は「中国は国連の活動の揺るぎない支持者であり、多国間主義の旗を引き続き高く掲げ、国連を中核とする国際体制を断固として守る。中国はさらに、南南協力の推進、国際的な経済と金融体制の改革、気候変動、人工知能（AI）、地域紛争のホットスポットなどの分野で国連と