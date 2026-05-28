海外富裕層の誘客を目指すゴルフツーリズムの振興を図ろうと、タイから三重県を訪れている訪問団と一緒にプレーするゴルフコンペが27日、三重県津市のゴルフ場で行われました。三重県はゴルフリゾートとして知られるタイのパタヤにあるゴルフコース協会と2016年にゴルフを通じた交流と地域振興に関する覚書を交わしていて、県内のゴルファーとの交流事業は今年で10年目となります。27日はタイからの訪問団と県内を中心としたゴルフ