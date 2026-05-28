うっかりでは済まされない？道路を走行していると、縁石が黄色く塗られているのを見かけることがあります。あれは縁石を分かりやすくするためのもの、と考えている人もいるかもしれませんが、実は法的な意味合いがあります。ドライバーなら知っておくべき重要な交通ルールを示しているのです。【画像】「知らなかった！」 これが「黄色い縁石」の意味です！ 画像で見る（7枚）この黄色いペイントは「路面標示」の一種で、路