◆3打席連続出塁＆得点、メジャー初盗塁も記録ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が27日（日本時間28日）、本拠地レート・フィールドでのツインズ戦に「2番・指名打者」でスタメン出場。7回の第5打席にア・リーグ単独トップを更新する20号ソロを放った。ツインズの先発左腕・プリ−リップと対戦し、無死一塁だった初回の第1打席は空振り三振。2回の第2打席は二死一、三塁の好機だったが、2ボール2ストライク後のカーブを